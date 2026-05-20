Un nuovo progetto chiamato ScuolaBus porta teatro e musica tra le borgate di Roma, utilizzando un bus storico come palcoscenico su ruote. Il format, intitolato “Scuolabus – quando il viaggio diventa racconto”, prevede spettacoli itineranti che uniscono musica dal vivo e narrazione, creando un percorso culturale nelle zone meno centrali della città. L'obiettivo è coinvolgere le comunità locali attraverso un evento che unisce arte e movimento, trasformando un mezzo di trasporto in uno spazio artistico temporaneo.

Cosa: Il progetto performativo itinerante SCUOLABUS – quando il viaggio diventa racconto, un format che trasforma un mezzo storico in un vero e proprio palcoscenico su ruote animato da musica e narrazione.. Dove e Quando: Nelle piazze romane di Pigneto, Trullo, Tor Marancia e Torpignattara, con quattro imperdibili appuntamenti dal 30 maggio al 9 settembre 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza culturale immersiva e originale, capace di ribaltare le prospettive urbane e raccontare le periferie capitoline attraverso le voci di artiste d’eccezione, lontani dai tradizionali circuiti teatrali.. La capitale si prepara ad accogliere un evento che promette di rivoluzionare il concetto stesso di fruizione dello spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - ScuolaBus: Teatro e Musica tra le Borgate di Roma

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Roma Borgata Festival | 2026

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