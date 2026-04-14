Teatro auditorium Le Fornaci | finale di stagione tra teatro e musica

Si avvicina alla fine la stagione teatrale 20252026 al teatro auditorium Le Fornaci. Durante gli ultimi mesi, sono stati proposti diversi spettacoli di teatro e musica, attirando un pubblico variegato. La programmazione ha visto alternarsi rappresentazioni teatrali e concerti, offrendo una varietà di esperienze culturali. L'ultima parte della stagione prevede ancora alcuni eventi prima della chiusura.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 20252026 del Teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia KanterStrasse, che anche quest’anno ha saputo distinguersi per un cartellone ricco, articolato e capace di intercettare pubblici di tutte le età. Due gli appuntamenti che segnano il finale di stagione, proponendo linguaggi diversi ma complementari: da una parte il teatro contemporaneo, dall’altra la musica dal vivo intrecciata al racconto. Il primo appuntamento è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21:15 con “Adamo vs Eva – Storia di una mela andata di traverso”, anteprima...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro auditorium Le Fornaci: finale di stagione tra teatro e musica Comunalia, gran finale tra sport, musica, teatro e cultura: un weekend di eventi tra Caserta e CasertavecchiaTempo di lettura: 4 minuti“Comunalia, un inverno d’autore” si avvia alla sua conclusione con un ricco programma di appuntamenti che, nel weekend del... Vite in controluce: 3 spettacoli tra teatro e musica al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle FontiAncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti, presenta Vite in controluce, rassegna teatrale in cui il destino di tre uomini...