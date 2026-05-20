Scuola Bettini trasferita a Indicatore I genitori chiedono garanzie al Comune

Le famiglie di San Leo e Indicatore esprimono preoccupazione per il trasferimento temporaneo della scuola primaria Elio Bettini di San Leo, decisa a causa dei lavori di ristrutturazione del plesso. La scuola sarà trasferita in una struttura di Indicatore, suscitando richieste di garanzie da parte dei genitori al Comune. La decisione riguarda esclusivamente il periodo dei lavori di ristrutturazione e non comporta modifiche permanenti alla sede scolastica. La preoccupazione riguarda principalmente le modalità di gestione e le condizioni della nuova sede.

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