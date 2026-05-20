Scuola Bettini trasferita a Indicatore I genitori chiedono garanzie al Comune
Le famiglie di San Leo e Indicatore esprimono preoccupazione per il trasferimento temporaneo della scuola primaria Elio Bettini di San Leo, decisa a causa dei lavori di ristrutturazione del plesso. La scuola sarà trasferita in una struttura di Indicatore, suscitando richieste di garanzie da parte dei genitori al Comune. La decisione riguarda esclusivamente il periodo dei lavori di ristrutturazione e non comporta modifiche permanenti alla sede scolastica. La preoccupazione riguarda principalmente le modalità di gestione e le condizioni della nuova sede.
AREZZO Cresce la preoccupazione tra le famiglie di San Leo e Indicatore per il trasferimento temporaneo della scuola primaria Elio Bettini di San Leo in vista dei lavori di ristrutturazione del plesso. I genitori, pur accogliendo positivamente gli interventi previsti, contestano soprattutto modalità e tempi della comunicazione. "Nessuno mette in discussione la necessità dei lavori, anzi ben vengano miglioramenti e sicurezza – spiegano alcune famiglie – ma ci siamo sentiti avvisati all’ultimo, senza un piano concreto già pronto". Il trasferimento degli alunni a Indicatore dal prossimo anno scolastico coinvolgerà circa 200 famiglie. Molti genitori delle future prime, raccontano, avrebbero effettuato l’iscrizione senza sapere dello spostamento temporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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