Sostegno a scuola Cobas e Ods chiedono garanzie per il futuro | Servono atti formali

Oggi si è svolto un incontro tra l’Ambito territoriale di Palermo e le organizzazioni sindacali per discutere degli organici di sostegno per il prossimo anno scolastico. I Cobas Scuola Palermo e l’Organizzazione dei docenti hanno espresso preoccupazione riguardo alle decisioni future e hanno richiesto che vengano adottati atti formali per garantire le tutele necessarie.

In merito all’esito dell’incontro odierno tra l’Ambito territoriale di Palermo e le organizzazioni sindacali sulla determinazione degli organici di sostegno per il prossimo anno scolastico, i Cobas Scuola Palermo e Ods rimangono fortemente preoccupati per quanto potrà accadere nei prossimi anni. “Prendiamo atto delle rassicurazioni fornite dall’Amministrazione - si legge in una nota - circa l’assenza di tagli sull’organico di diritto e di fatto per l'anno 20262027, nonché dei chiarimenti sull’applicazione non retroattiva del decreto legislativo 622024, che comunque rischia di influire pesantemente negli anni scolastici successivi. Tuttavia, l'esperienza ci insegna che, in assenza di atti formali, le ‘rassicurazioni’ tendono a svanire nel labirinto della burocrazia ministeriale”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sostegno a scuola, Cobas e Ods chiedono garanzie per il futuro: “Servono atti formali” Articoli correlati Conferenza servizi Fonderie Pisano: protesta dei lavoratori che chiedono garanzie per il futuroPoco dopo le 10:30 di questa mattina presso la sede della regione Campania in via Generale Clark è iniziata la seconda riunione della conferenza di... Aza Corp in crisi, Fiom Cgil: «Servono garanzie su salari, occupazione e futuro»Il sindacato: «È inaccettabile che, a fronte di un marchio storico e di un’azienda che ha costruito il proprio valore sul lavoro delle maestranze,... Tutti gli aggiornamenti su Sostegno a scuola Cobas e Ods chiedono... Discussioni sull' argomento La riforma della disabilità entra nelle scuole, è protesta: A Palermo si rischiano grossi tagli al sostegno; Supporto psicopedagogico scolastico, audizioni in commissione Seconda. Docenti di sostegno usati per supplenze, Catapano (UIL Scuola): Non si può sacrificare l’inclusione per coprire l’emergenzaI docenti di sostegno usati per supplenze stanno diventando una pratica comune. Scopri le implicazioni per l'inclusione. informazionescuola.it Sostegno, Cisl Scuola definire in tempi rapidi le dotazioni per non far subire ritardiUn incontro per affrontare insieme tutte le problematiche relative alle dotazioni organiche di diritto del personale di sostegno, in vista dell’imminente predisposizione degli organici condizionata da ... blogsicilia.it Fare l'insegnante di sostegno "non è un piano B" ma "una scelta", "una responsabilità enorme" e una professione ad alta qualificazione: "Nelle mani di un insegnante di sostegno passa il futuro, l'autonomia e la dignità di una persona". - facebook.com facebook Il M5S denuncia il mancato sostegno regionale ai Comuni per servizi scolastici essenziali, chiedendo interventi urgenti x.com