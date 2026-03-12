Manifesti mortuari e sit-in davanti ai cancelli i genitori di una scuola a Napoli denunciano la paralisi gestionale e chiedono l’intervento dell’USR Campania

Stamattina un gruppo di genitori di una scuola a Napoli ha organizzato un sit-in davanti ai cancelli dell’istituto, mantenendo i figli a casa tutto il giorno. Nei manifesti mortuari affissi, i genitori denunciano una gestione che considerano bloccata e chiedono l’intervento dell’USR Campania. La protesta si è concentrata sulla richiesta di interventi urgenti per risolvere la situazione attuale.

In mattinata un gruppo di genitori di una scuoal di Napoli ha organizzato un sit-in di protesta davanti ai cancelli del plesso, tenendo i propri figli a casa per l'intera giornata scolastica.

Manifesti funebri e alunni a casa, protesta genitori a NapoliAnche manifesti mortuari esposti nel corso di un sit-in dei genitori di una scuola di Napoli che oggi hanno lasciato i loro figli a casa per contestare quella che ritengono la cattiva gestione del i ... ansa.it

