Scoppia l’estate su mezza Europa picchi oltre i 30°C anche sull’Italia
L’Europa centro-occidentale si prepara a vivere una fase di caldo intenso con temperature che superano i 30°C in molte regioni, inclusa l’Italia. Le previsioni indicano che già da mercoledì un anticiclone di origine subtropicale si estenderà dalla Penisola Iberica verso la Francia e, entro il fine settimana, interesserà anche il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e altre aree. Le temperature si attestano spesso 10-12°C sopra le medie stagionali, causando un'ondata di caldo che durerà diversi giorni.
Estate sull’Europa centro-occidentale, valori anche di 1012°C sopra le medie - “Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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tutti preoccupati x le condizioni di pedro preso da una pallonatadi LH.. gesto antisportivo la pallonata..invece perculare l'avversario cantando tutta l'estate Pedro Pe è il massimo della sportività.. ma andate a prendervelo nel culo lui e voi..vi deve scoppiare il fe x.com
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