Meteo | Scoppia l’estate su mezza Europa picchi oltre i 30°C anche sull’Italia

Da mercoledì, un anticiclone subtropicale si sposterà dalla Penisola Iberica verso la Francia e nel corso del fine settimana arriverà nel Regno Unito, Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa. L’Italia vivrà un aumento delle temperature, con picchi superiori ai 30°C su molte regioni, segnando l’inizio di un’ondata di caldo che coinvolgerà diverse zone dell’Europa centrale e meridionale. Le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate nelle aree interessate dall’anticiclone.

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