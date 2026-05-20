Meteo | Scoppia l’estate su mezza Europa picchi oltre i 30°C anche sull’Italia
Da mercoledì, un anticiclone subtropicale si sposterà dalla Penisola Iberica verso la Francia e nel corso del fine settimana arriverà nel Regno Unito, Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa. L’Italia vivrà un aumento delle temperature, con picchi superiori ai 30°C su molte regioni, segnando l’inizio di un’ondata di caldo che coinvolgerà diverse zone dell’Europa centrale e meridionale. Le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate nelle aree interessate dall’anticiclone.
"Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della Mitteleuropa. Le condizioni atmosferiche risulteranno stabili e in prevalenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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