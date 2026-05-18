Esplode l’estate anticipata in Italia | picchi di oltre 30° Dove colpisce di più

Quest’anno, l’estate anticipata in Italia ha portato temperature che superano i 30 gradi, con effetti più evidenti in alcune zone del paese. Le condizioni climatiche stanno cambiando rapidamente, rendendo difficile prevedere con precisione l’andamento delle ondate di calore. Le temperature elevate si sono registrate soprattutto nelle aree settentrionali e centrali, mentre le regioni meridionali hanno sperimentato valori ancora più elevati. Gli esperti continuano a seguire i modelli atmosferici globali per capire come evolverà questa fase di caldo intenso.

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