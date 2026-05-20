Scoppi in campo botte e persone portate fuori | caos totale alla partita in Italia
Al termine della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, si sono verificati scontri tra alcuni tifosi e personale dello stadio. Durante gli incidenti, sono state coinvolte diverse persone che sono state allontanate dall’impianto. La partita si è conclusa con episodi di tensione che hanno portato a un intervento delle forze dell’ordine. La scena si è svolta nello stadio Renzo Barbera, creando un quadro di caos e disordine.
Momenti di forte tensione al termine di Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B disputata allo stadio Stadio Renzo Barbera. Nonostante la vittoria per 2-0 dei rosanero, è stata la squadra guidata da Alberto Aquilani a conquistare la qualificazione alla finale grazie al 3-0 ottenuto nella gara d’andata. Al triplice fischio dell’arbitro Matteo Marcenaro, la delusione dei circa 30mila tifosi presenti sugli spalti si è trasformata in rabbia. La tensione è rapidamente salita sia in campo sia sugli spalti, dando origine a momenti di disordine. Nel frattempo, dagli spalti sono stati lanciati fumogeni e petardi verso il terreno di gioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Multi SubShe Was Framed Into the Countryside, Then Beat Every Villain at Their Own Game
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