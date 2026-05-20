Scoppi in campo botte e persone portate fuori | caos totale alla partita in Italia

Al termine della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro, si sono verificati scontri tra alcuni tifosi e personale dello stadio. Durante gli incidenti, sono state coinvolte diverse persone che sono state allontanate dall’impianto. La partita si è conclusa con episodi di tensione che hanno portato a un intervento delle forze dell’ordine. La scena si è svolta nello stadio Renzo Barbera, creando un quadro di caos e disordine.

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