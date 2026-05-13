Durante gli Internazionali d’Italia, la partita tra Luciano Darderi e Jodar è stata interrotta nella notte a causa di un’intensa presenza di fumo proveniente dallo stadio Olimpico. Poco prima, l’Inter aveva vinto la Coppa Italia contro la Lazio, e il fumo si è diffuso nel settore dove si trovavano i tifosi. La sospensione dell’incontro si è resa necessaria a causa delle condizioni di scarsa respirazione sul campo.

La sfida tra Luciano Darderi e lo spagnolo Jodar agli Internazionali d’Italia è stata sospesa nella notte a causa del fumo proveniente dallo stadio Olimpico, dove poco prima l’ Inter aveva festeggiato la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio. I fuochi d’artificio esplosi durante la celebrazione nerazzurra hanno infatti reso irrespirabile l’aria sul Centrale del Foro Italico, costringendo gli organizzatori a interrompere il match. La partita era iniziata con enorme ritardo, soltanto alle 22.53, dopo i problemi legati alla pioggia che avevano rallentato il programma della giornata. Prima del match di Darderi si erano conclusi i quarti di finale che avevano visto Casper Ruud battere Karen Khachanov in tre set e Iga Swiatek superare Jessica Pegula con un netto 6-1 6-2.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non si respira”. Darderi, caos totale in campo: partita sospesa, mai successo prima

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