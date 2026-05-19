Morta dopo giorni di agonia in ospedale | chi era la donna morta nel tremendo scontro fra bici e furgone

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 74 anni, originaria di Ravenna, è deceduta dopo essere rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto tra Carraie e San Pietro in Campiano. La vittima è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove ha trascorso quasi una settimana in terapia intensiva prima di perdere la vita. L’incidente ha coinvolto una bicicletta e un furgone, causando gravi conseguenze per la donna. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

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Dopo quasi una settimana in ospedale al Bufalini di Cesena si è spenta la 74enne ravennate rimasta vittima di un tremendo incidente stradale tra Carraie e San Pietro in Campiano. La vittima, residente proprio a Carraie, si chiamava Maria Luisa Riva. Lascia il marito e tre figli.La tragedia si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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