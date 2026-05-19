Morta dopo giorni di agonia in ospedale | chi era la donna morta nel tremendo scontro fra bici e furgone

Una donna di 74 anni, originaria di Ravenna, è deceduta dopo essere rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto tra Carraie e San Pietro in Campiano. La vittima è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove ha trascorso quasi una settimana in terapia intensiva prima di perdere la vita. L’incidente ha coinvolto una bicicletta e un furgone, causando gravi conseguenze per la donna. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui