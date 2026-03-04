Pietralata scontro totale sul canone | Zaratti attacca È un regalo Veloccia replica Rilievi sbagliati

A Pietralata si è scatenato un acceso confronto sul canone di concessione assegnato alla Roma, con Zaratti che definisce l’accordo un “regalo” e Veloccia che risponde parlando di “rilievi sbagliati”. Dopo la firma dell’accordo, il dibattito politico si è subito acceso, generando un acceso scambio di opinioni sulla questione.

Dopo poche ore dalla definizione del canone di concessione che la Roma corrisponderà per quasi un secolo al Comune di Roma, si è immediatamente acceso il dibattito politico sulla questione. A criticare aspramente il progetto è stato il deputato Filiberto Zaratti, mettendo in discussione i possibili rischi e l'accordo economico. L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia ha prontamente risposto, ribadendo la trasparenza e la convenienza del progetto Pietralata.

