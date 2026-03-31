La Wm Srl ha ottenuto nuovamente l'affidamento della gestione del chiosco nel Parco Belvedere di Posatora attraverso la vincita del bando di gara. La società aveva già gestito l’attività durante la stagione estiva precedente, prima che una sentenza ne modificasse temporaneamente l’assegnazione. La ripetizione dell’affidamento conferma l’esito del nuovo procedimento di selezione.

Così ha deciso la commissione incaricata dal Comune di Ancona per scegliere la miglior offerta qualitativa tra tutte quelle giunte nei tempi previsti ANCONA – Sarà ancora Posapark. A vincere la gara per la gestione del chiosco di Parco Belvedere è stata infatti anche questa volta la Wm Srl, società che si era aggiudicata anche il precedente concorso, tanto da gestire l’attività per l'intera stagione estiva del 2025 prima che una sentenza del Tar delle Marche annullasse il bando a causa della mancata pubblicazione dello stesso sull’albo pretorio del Comune di Ancona. Il ricorso era stato presentato dalla “Rama Srl”, cioè i precedenti gestori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Sarà ancora Posapark. La Wm Srl si riaggiudica il bando per la gestione del chiosco del parco di Posatora

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