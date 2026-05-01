Durante la giornata del Primo Maggio a Torino si sono verificati scontri tra manifestanti e gruppi antagonisti. La premier ha commentato la situazione affermando che le risorse devono essere destinate a chi rispetta i lavoratori, evitando chi sottopaga e sfrutta. Ha inoltre sottolineato che la difesa del lavoro si realizza attraverso misure concrete e non con la propaganda. La giornata è stata caratterizzata da tensioni e interventi delle forze dell’ordine.

"Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani". Lo scrive la premier, Giorgia Meloni, in un post su X in occasione del primo maggio., Intanto a Marghera si sta svolgendo la manifestazione delle sigle sindacali. Landini attacca: "Il decreto lavoro non dà un euro ai lavoratori". Attesa per il concertone del Primo Maggio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Primo Maggio, a Torino scontri con gli antagonisti | Meloni: "Risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta"

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Buon Primo Maggio a chi lavora e a chi lo sta ancora cercando. A chi produce e contribuisce ogni giorno allo sviluppo dell’Italia. Continua il nostro impegno per costruire una Nazione migliore. Buon Primo Maggio, Italia. x.com