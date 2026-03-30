La questione riguardante il dossier iraniano sta attirando l’attenzione nel contesto delle imminenti primarie repubblicane. Le tensioni in Medio Oriente sono al centro delle discussioni e potrebbero influenzare le scelte dei candidati e gli equilibri interni al partito. La situazione internazionale si intreccia con la corsa alla Casa Bianca, rendendo il tema della politica estera uno degli aspetti più discussi tra i contendenti.

È un impatto rilevante quello che il dossier iraniano potrebbe avere sulle prossime primarie presidenziali del Partito repubblicano. Non è un mistero che, con ogni probabilità, i principali contendenti per la nomination saranno JD Vance e Marco Rubio. Ebbene, il loro futuro politico potrebbe in gran parte dipendere proprio dall’eventuale risoluzione della crisi iraniana. A livello generale, i due rappresentano sensibilità differenti in seno al complicato universo Maga. Pur non essendo un isolazionista puro, Vance è maggiormente vicino ai colletti blu della Rust Belt e si fa spesso interprete del loro scetticismo verso i processi di nation building all’estero. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Vance contro Rubio: la guerra in Medio Oriente può decidere chi guiderà gli Usa (tra i repubblicani)

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