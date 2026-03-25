Dopo l’avviso di sfratto da parte di Giorgia Meloni, Daniela Santanchè ha deciso di lasciare il suo incarico. La ministra ha avuto un confronto acceso con la premier, cercando di mantenere il controllo sul settore del Turismo, nonostante le resistenze all’interno del governo. La situazione ha generato tensioni e ha portato a ipotesi di un possibile cambio di leadership nel settore.

Daniela Santanchè, dopo l’ avviso di sfratto di Giorgia Meloni, ha puntato i tacchi 12. La ministra ha ingaggiato con la premier un inedito braccio di ferro per non mollare il Turismo nonostante, ormai, abbia tutti contro. Ma il diktat meloniano è implacabile, tanto che nei Palazzi ha ripreso vita il totoministro. E il nome sulla bocca di tutti è quello di Giovanni Malagò. Già presidente del Coni e patron delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Malagò ha lavorato a stretto contatto con Luca Zaia (di cui è amico) e Attilio Fontana. Maurizio Fugatti, Luca Zaia, Attilio Fontana e Giovanni Malagò (Imagoeconomica). Certo, in caso di chiamata dovrebbe mettere definitivamente una pietra sopra ai trascorsi burrascosi con Giancarlo Giorgetti, autore dell'”odiata” riforma dello Sport. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ipotesi Malagò per il dopo Santanchè e le altre pillole del giorno

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Una selezione di notizie su L'ipotesi Malagò per il dopo Santanchè...

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