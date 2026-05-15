In vista delle prossime elezioni comunali a Milano, si fa sempre più evidente la differenza di posizionamento tra le forze in campo. Il centrodestra continua a discutere sulla candidatura di un possibile candidato sindaco, senza una decisione definitiva, mentre le analisi politiche indicano un possibile vantaggio per il candidato del centrosinistra in vista del voto del 2027. Sono passati 15 anni di amministrazione di centrosinistra, e le dinamiche politiche locali mostrano segnali di continuità. Intanto, si susseguono le notizie legate agli sviluppi della campagna elettorale e alle alleanze.

Mentre il centrodestra sta ancora litigando sulla papabile candidatura di Maurizio Lupi a sindaco di Milano, la partita per il post Beppe Sala che si gioca nel 2027 potrebbe essere meno aperta di quel che si pensi, dopo 15 anni consecutivi di amministrazione di centrosinistra. Proprio la coalizione progressista sarebbe in netto vantaggio, almeno secondo i sondaggi condotti da Youtrend in vista delle prossime elezioni comunali. Le intenzioni di voto indicano il 54,6 per cento degli elettori a favore di Pierfrancesco Majorino, che quindi vincerebbe già al primo turno, e il 40,6 per cento schierato con un generico candidato del centrodestra, il cui nome non è stato indicato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il vantaggio di Majorino nella corsa per Milano e le altre pillole del giorno

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