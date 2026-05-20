Sciame di api in piazza a Monza | arrivano polizia locale e un apicoltore per il recupero
In piazza a Monza, un gruppo di api ha improvvisamente invaso lo spazio pubblico, attirando l’attenzione di passanti e residenti. La polizia locale è intervenuta sul posto insieme a un apicoltore per gestire la situazione e recuperare le api. Circa un mese fa, le api avevano scelto di insediarsi su una delle colonne del monumento principale della piazza Roma, creando un episodio insolito che aveva richiamato l’attenzione di molti presenti.
Un mese fa, a fine aprile, le api avevano “invaso” l'Arengario, scegliendo una delle colonne del monumento di piazza Roma per alveare, sotto gli occhi di decine e decine di passanti testimoni dell'insolito “spettacolo” della sciamatura. Un alveare nell'aiuolaMercoledì mattina in piazza Roma sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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#Roma,Uno sciame di api prende d'assalto una fermata dei bus alla stazione Tiburtina - Facebook facebook
Non si tratta di vespe, come qualcuno ha inizialmente ipotizzato. Quel mosaico comparso nella mattinata di martedì 19 maggio alla fermata di un bus alla stazione Tiburtina, a Roma, altro non è che un grosso sciame di api. Gli insetti hanno completamente c x.com
Sono stato bloccato da uno sciame di api reddit
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