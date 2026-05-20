Sciame di api in piazza a Monza | arrivano polizia locale e un apicoltore per il recupero

In piazza a Monza, un gruppo di api ha improvvisamente invaso lo spazio pubblico, attirando l’attenzione di passanti e residenti. La polizia locale è intervenuta sul posto insieme a un apicoltore per gestire la situazione e recuperare le api. Circa un mese fa, le api avevano scelto di insediarsi su una delle colonne del monumento principale della piazza Roma, creando un episodio insolito che aveva richiamato l’attenzione di molti presenti.

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