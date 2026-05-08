Sciame di api invade la fontana di piazza Luca da Penne recuperata anche l' ape regina VIDEO

Nella mattinata di giovedì 7 maggio, uno sciame di api si è radunato nella fontana di piazza Luca da Penne. Le api sono state recuperate, inclusa l’ape regina, che era separata dal resto del gruppo e ha perso l’orientamento. Un video mostra il momento in cui le api si raccolgono intorno alla fontana, mentre i soccorritori intervengono per mettere in sicurezza l’area.

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