Sciame di api invade la fontana di piazza Luca da Penne recuperata anche l' ape regina VIDEO
Nella mattinata di giovedì 7 maggio, uno sciame di api si è radunato nella fontana di piazza Luca da Penne. Le api sono state recuperate, inclusa l’ape regina, che era separata dal resto del gruppo e ha perso l’orientamento. Un video mostra il momento in cui le api si raccolgono intorno alla fontana, mentre i soccorritori intervengono per mettere in sicurezza l’area.
Nella mattinata di giovedì 7 maggio uno sciame di api ha perso l’orientamento dopo essersi separato dalla propria guida, l’ape regina. Le api operaie, fuoriuscite da alcune arnie della zona, si sono poi radunate in un angolo della fontana di piazza Luca da Penne, dando vita a uno spettacolo.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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