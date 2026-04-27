Migliaia di api in piazza dei Signori | polizia locale di Verona sul posto

Nella piazza principale della città, centinaia di api si sono raccolte in un grande sciame, attirando l’attenzione dei passanti. La polizia locale è intervenuta rapidamente per gestire la situazione e tutelare sia le persone che gli insetti. Il caldo ha favorito la formazione di nidi improvvisati in breve tempo, portando migliaia di api a radunarsi nel cuore del centro storico. La presenza di insetti così numerosi ha provocato una notevole attività nella zona.

Con l'arrivo del caldo, ecco nuovamente episodi in pieno centro storico con la formazione improvvisa di nidi di api che in pochi minuti richiamano migliaia di insetti. È accaduto verso le 17 di lunedì in piazza dei Signori a Verona, quando è stata allertata la centrale operativa di lungadige.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Vicenza, che atmosfera in Piazza dei Signori! Decine di migliaia di tifosi festeggiano la Serie BA Vicenza è tempo di festeggiare il ritorno in Serie B: diecimila tifosi si sono radunati in Piazza dei Signori dove la squadra e i dirigenti sono... Leggi anche: Pedone investito sulle strisce, polizia locale e ambulanza sul posto Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mura e auto letteralmente sommerse: l’invasione di migliaia di api che sta bloccando il sud d’Israele; Lo spettacolo della sciamatura e quelle api che avvolgono una parte dell'Arengario; Cosa ci fanno 5 milioni di api sotto un cimitero? La scoperta che lascia senza parole gli scienziati; Scoperta una colonia di 5 milioni di api sotto un cimitero: cosa ci fanno sottoterra?. Maxi sciame di api assale un'abitazione, gli esperti: «Sono 70mila»LADISPOLI – Tornano in azione i volontari di Fareambiente Ladispoli allertati per la presenza di uno sciame d’api, migliaia e migliaia, all’esterno di una finestra di un appartamento in via Torino ... civonline.it Arnie incendiate all'alba, migliaia di api bruciate vive VIDEOMARENO (TREVISO) - Bruciate vive: sono le migliaia di api che si trovavano nelle quattro arnie incendiate in un podere in via IV Novembre. «Non riesco a capacitarmi di un'azione di questo genere – ... ilgazzettino.it Migliaia di giovani intorno ai familiari del ventitreenne ucciso a Monserrato. Dal pulpito l’invito al pentimento rivolto dal parroco all’assassino - facebook.com facebook Il 19 ottobre migliaia di persone sono in piazza San Pietro per la proclamazione di sette nuovi santi, anche i primi due venezuelani. È l’occasione per un incontro tra Sergio Mattarella e la delegazione politica inviata dal Presidente del Venezuela bit.ly/RAI3di x.com