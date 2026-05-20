Schubert a Quattro Mani | Gran Finale a Roma

Cosa: Concerto di chiusura della Stagione 2025 – 2026 della Camera Musicale Romana con il duo pianistico Francesco Buccarella e Stefano Scarcella. Dove e Quando: Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 31 maggio alle ore 19:00. Perché: Un appassionante omaggio al repertorio romantico e a Franz Schubert attraverso il concerto “Il pianoforte a quattro mani”, che si concluderà con un conviviale momento di incontro per il pubblico. La vibrante scena culturale della capitale si prepara a salutare una delle stagioni concertistiche più apprezzate degli ultimi mesi. Domenica 31 maggio, la suggestiva cornice della Sala dei Lecci si animerà per l’ultima volta in questo ciclo di eventi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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