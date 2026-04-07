arezzo il destino nelle proprie mani bucchi e le varianti per il gran finale

Arezzo si prepara a un finale di stagione decisivo, con la possibilità di ottenere la promozione in Serie B se vincerà tutte le partite rimanenti. L'allenatore ha scelto alcune varianti tattiche in vista delle ultime sfide, che potrebbero fare la differenza. La squadra si concentra sulle prossime gare, consapevole che il risultato finale dipenderà esclusivamente dai propri sforzi.

Nonostante tutto, l’Arezzo ha ancora in mano il proprio destino. Matematica alla mano, se gli amaranto le vincono tutte da qui alla fine sono in B. Ergo, se conquistano gli stessi punti dell’Ascoli nelle ultime tre giornate. È questo il concetto che Bucchi ribadirà alla squadra, questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti verso il derby di domenica contro il Livorno. Premesso ciò, che il momento sia delicato e che il Cavallino si trovi in difficoltà lo si è percepito nell’immediato post partita di San Benedetto quando Manzo ha tenuto a rapporto giocatori e staff tecnico negli spogliatoi dello stadio Riviera delle Palme. Mezz’ora di confronto per far capire a tutti che l’obiettivo serie B è troppo importante per essere fallito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Arezzo, la mia città. Via dell’acropoli. Un uomo che porta a passeggio il cane fa segno ad un automobilista di rallentare. Questo per dispetto gli investe il cane che aveva al guinzaglio, uccidendolo. Provo uno schifo profondo. Individuate questo criminale abiett - facebook.com facebook

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