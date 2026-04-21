A Roma si è conclusa la mostra “Dante nei libri d’artista”, con un evento di chiusura che ha visto la presentazione dell’edizione digitale dell’incunabolo Z 79A. Durante il finissage, sono stati esposti alcuni dei pezzi più importanti della mostra e sono state condivise le informazioni sulla nuova pubblicazione digitale. L’evento ha attirato un pubblico interessato all’incontro tra Dante e l’arte contemporanea.

Cosa: Finissage della mostra “Dante nei libri d’artista” e presentazione in anteprima dell’edizione digitale del prezioso incunabolo Z 79A.. Dove e Quando: Biblioteca Vallicelliana, Roma, 22 aprile 2026, ore 16.30.. Perché: Un incontro unico tra la tradizione editoriale del Quattrocento e la creatività contemporanea, celebrando l’eredità eterna del Sommo Poeta.. Il fascino immortale di Dante Alighieri continua a permeare le sale storiche della Capitale, offrendo spunti di riflessione che uniscono epoche distanti attraverso il filo conduttore dell’arte e della parola. La Biblioteca Vallicelliana, scrigno di tesori letterari nel cuore di Roma, si prepara a celebrare l’atto conclusivo di un percorso espositivo che ha saputo interrogare profondamente l’opera del Sommo Poeta.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Dante e l’Arte Contemporanea: il Gran Finale a Roma

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