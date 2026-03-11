Nativi digitali acquirenti analogici | la Generazione Z sceglie il negozio fisico ma ignora le opportunità di lavoro nel retail moderno

La Generazione Z, composta da giovani nati tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, preferisce ancora i negozi fisici per fare acquisti, contraddicendo l’idea che questa generazione sia totalmente digitale. Nonostante la familiarità con la tecnologia, molti di loro frequentano con costanza i punti vendita tradizionali, mentre si mostrano meno interessati alle opportunità di lavoro nel retail moderno.

