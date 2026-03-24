Dopo il risultato del No al referendum sulla giustizia, avvenuto il 22-23 marzo, si registra un commento da parte di un rappresentante locale del Partito Democratico. La segretaria del partito in una città del Nord Italia ha affermato che si sta ricostruendo una connessione tra il partito e la cittadinanza, osservando un progressivo riallineamento con le dinamiche delle altre grandi città italiane.

Zerbini: “Il risultato premia la serietà e la credibilità di una campagna per il “No” che ha scelto di parlare ai cittadini con argomentazioni concrete" Dopo la vittoria del No al referendum del 22-23 marzo sulla giustizia, commenta anche Giada Zerbini, segretaria del Pd di Ferrara: “A mio avviso, si tratta di un segnale politico chiaro: la città si sta progressivamente riallineando alle dinamiche delle altre grandi realtà urbane italiane, mostrando una maggiore attenzione alla sostanza delle questioni e una crescente capacità di valutare nel merito le proposte. Particolarmente significativo è anche il contributo delle giovani generazioni, che hanno partecipato con consapevolezza e senso critico, dimostrando di voler essere parte attiva nelle scelte che riguardano il futuro del Paese”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Referendum, Pd: "Si sta ricostruendo una connessione reale tra il Partito Democratico e la cittadinanza"

Articoli correlati

Leggi anche: Pd, Landini: “Non è mia ambizione fare il segretario del Partito democratico”

Referendum giustizia, il Partito democratico di Rimini avvia la campagna per il NoSi è svolta lunedì sera (26 gennaio) l’iniziativa promossa dal Partito democratico di Rimini, che ha ufficialmente avviato la campagna per il No al...

REFERENDUM COSTITUZIONALE GIUSTIZIA: LE RAGIONI DEL NO | 07/03/2026

Approfondimenti e contenuti su Partito Democratico

Temi più discussi: Il NO e la grande piazza. Intervista a Elly Schlein su Rinascita; Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o elettore, spiega in pochi secondi perché votare Sì al referendum. Un invito ad andare oltre appartenenze politiche e c; Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No: Vi chiedo di appoggiare il Sì; Referendum, il gruppo consiliare Pd è compatto: Voteremo convintamente no.

Sondaggi politici, FdI resta primo, il Pd secondo: come cambiano le intenzioni di voto dopo il referendumFratelli d'Italia è primo, con il 29,5%. Il Partito democratico arriva secondo, con il 21,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle, che però resta distante, al 12,2%. Forza Italia si è ormai posizionata dav ... fanpage.it

Marturano (Pd Saronno): La riforma non ha convinto neanche i riformistil segretario cittadino del Partito democratico analizza i flussi di voto del referendum e difende la campagna per il No, parlando di una proposta debole e poco chiara anche per chi inizialmente la sos ... varesenews.it

Presenti anche esponenti del Partito Democratico, del mondo delle associazioni e semplici cittadini - facebook.com facebook

Il calcolo del Partito Democratico sui 100 milioni di euro l’anno per i due nuovi CSM non trova conferma in fonti o studi ufficiali. x.com