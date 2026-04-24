Il boom delle comunità energetiche | Dall’ospedale alle parrocchie il salto in un anno supera il 70%

Negli ultimi dodici mesi, il numero di comunità energetiche nella provincia è cresciuto di oltre il 70 per cento, passando da poche unità a circa una decina. Queste iniziative coinvolgono diverse realtà, tra cui parrocchie, condomini, associazioni e cooperative, che si sono organizzate per condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili. La diffusione si estende da Bondeno fino alle zone del Delta, con un incremento evidente nel settore locale.

Dalle parrocchie ai condomini, dalle associazioni alle cooperative. Sono una decina le comunità energetiche nella nostra provincia, da Bondeno al Delta. Un mondo dalle tante sfaccettature. Come Zeus, che erogherà nelle prossime settimane energia pulita all’ospedale di Cona, creata da Nicola Gherardi Ravalli Modoni, imprenditore agricolo, esponente di spicco di Confagricoltura (componente della giunta nazionale e presidente Anb), presidente della Fondazione Navarra. Nell’universo sostenibile anche ‘Cer Ferrara’. Tra i soci fondatori il Comune, una comunità di produttori e consumatori di energia rinnovabili. Pianeta in piena espansione anche sotto la spinta dei rincari del carburante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il boom delle comunità energetiche: "Dall’ospedale alle parrocchie, il salto in un anno supera il 70%" Notizie correlate Leggi anche: Il boom delle racchette. Numeri da record:+70% Giornata alla scoperta delle comunità energetiche rinnovabiliUna giornata dedicata all’educazione e alla formazione sulle comunità energetiche rinnovabili, quella in programma domani nella sala consiliare del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il boom delle comunità energetiche: Dall’ospedale alle parrocchie, il salto in un anno supera il 70%; La corsa all’AI ridisegna la geografia delle infrastrutture globali; Il Papa fra i carcerati dell’Africa: investire sulla dignità di ogni uomo; In Lombardia è boom della cassa integrazione straordinaria: +41,9% nel primo trimestre 2026. Il boom delle comunità energetiche: Dall’ospedale alle parrocchie, il salto in un anno supera il 70%Dalle parrocchie ai condomini, dalle associazioni alle cooperative. Sono una decina le comunità energetiche nella nostra provincia, da Bondeno al Delta. Un mondo dalle tante sfaccettature. Come Zeus, ... ilrestodelcarlino.it Il boom dei bengalesi . Una comunità in ascesa spinta dal lavoro in portoIl tasso di cittadini stranieri residenti nelle Marche al 1° gennaio 2025 era al 9,1%, in aumento rispetto al rilievo annuale precedente e più o meno in media con la percentuale nazionale. All’interno ... ilrestodelcarlino.it HERDONIA LAB: Dal 11 al 15 maggio il laboratorio promosso dall’Università di Foggia: studenti e ricercatori al lavoro sul sito di Herdonia tra memoria, paesaggio e futuro - facebook.com facebook #Giroud a @MilanNewsit : “Sono rimasto molto deluso dall’addio di #Maldini al #Milan. Forse un giorno Paolo tornerà. Lavorare con uno come lui ci aiutava molto, per quello che rappresenta per il Milan e per il calcio italiano. Un mio ritorno da dirigente x.com