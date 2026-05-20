Un incidente mortale si è verificato ieri mattina lungo la strada provinciale che collega Gualdo Tadino a Gubbio. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto e un furgoncino, con conseguenze fatali per il conducente della prima. La vittima, un uomo di 53 anni, è deceduta a seguito delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

È Endrio Cacciamani, 53 anni, il motociclista che ha perso la vita in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la strada provinciale che collega Gualdo Tadino a Gubbio. L’uomo, residente nella città eugubina e conosciuto anche per il suo lavoro in una macelleria del territorio, è rimasto coinvolto in uno scontro con un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti urbani. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30. Secondo una prima ricostruzione, ma quanto accaduto è ancora in fase di accertamento, la moto condotta dal 53enne si è scontrata con il mezzo pesante mentre quest’ultimo stava effettuando una manovra. La dinamica esatta resta al vaglio delle autorità intervenute per i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto tra moto e furgoncino. Muore macellaio di 53 anni

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