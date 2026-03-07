Schianto in auto contro un noce muore a 53 anni

Nella prima mattinata di oggi, alle 4.20, un incidente stradale si è verificato a Costa Volpino, vicino a un noce lungo la strada. Un’auto si è schiantata contro un albero, provocando la morte di un uomo di 53 anni. La vittima, nato a Lovere e residente a Costa Volpino, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto prima dell’alba a Costa Volpino, intorno alle 4.20. A perdere la vita Diego Cretti, 53 anni, nato a Lovere ma residente a Costa Volpino nella frazione di Ceratello. Cretti è rimasto intrappolato nella propria auto, una Peugeot 208, finita contro un albero di noce. E per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente in via Partigiani, poco distante dall’abitazione dove viveva con la sorella. Secondo una prima ricostruzione, Diego Cretti era da poco uscito di casa per scendere a valle. Per cause in fase di accertamento, l’auto è uscita di strada mentre stava raggiungendo l’abitato di Flaccanico. La vettura ha proseguito la marcia prima di terminare la corsa contro un noce al bordo della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in auto contro un noce, muore a 53 anni Tragico impatto. Centauro di 53 anni muore contro autoUn motociclista di 53 anni di Sorisole ha perso la vita nell’incidente accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Ponteranica, all’altezza del locale... Cremona schianto contro un’auto: Davide Barbieri muore in moto a 18 anniCremona, 23 febbraio 2026 - Un ragazzo di 18 anni, Davide Barbieri, è morto in ospedale per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto poco... He kissed another woman at the party, so she smashed a cake in his face and walked away! #drama Contenuti utili per approfondire Schianto in auto contro un noce muore a.... Temi più discussi: Auto contro camion, schianto in autostrada nei pressi del casello: intervento dei Vigili del fuoco; Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due persone; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail prima della galleria San Silvestro; Schianto in auto contro un noce, muore a 53 anni. Schianto contro un albero prima dell’alba a Costa Volpino: muore 53enneLA TRAGEDIA. L’incidente attorno alle 4.20 di venerdì 6 marzo in via Partigiani: l’auto si è schiantata contro un ostacolo a bordo strada. Inutili i soccorsi. Tragedia prima dell’alba a Costa Volpino, ... ecodibergamo.it Morto nello schianto di Costa Volpino, «Diego una persona buona: amava le Harley»COSTA VOLPINO. Diego Cretti aveva 53 anni: l’incidente all’alba di venerdì a Ceratello mentre si recava al lavoro. Sabato 7 marzo, alle 15,30, i funerali. ecodibergamo.it Schianto contro un’auto con la moto da cross - facebook.com facebook Schianto tra due auto in via Flaminia, disagi e rallentamenti al traffico x.com