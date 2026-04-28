Statale 36 | incidente tra auto e camion sulla rampa della Lecco-Ballabio Soccorsi all' opera

Oggi pomeriggio sulla Statale 36 si è verificato un incidente tra un'auto e un camion, avvenuto sulla rampa che collega la Lecco-Ballabio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle cause dello scontro. La viabilità nella zona potrebbe essere temporaneamente rallentata o deviata.

Paura e pronto intervento dei soccorsi per uno schianto frontale tra un camion e un’auto oggi pomeriggio lungo la Statale 36. L'incidente si è verificato sulla rampa di raccordo tra Lecco e Ballabio (direzione Valsassina) alle ore 15.35 di martedì 28 aprile e l'allarme è scattato in codice rosso.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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