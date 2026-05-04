Schianto frontale tra due auto a Noceto tre feriti | 20 enne 21enne e 73enne gravi in ospedale

Nella mattinata di lunedì 4 maggio a Noceto si è verificato uno schianto frontale tra due automobili, che ha causato il ricovero di tre persone in ospedale. Tra i feriti, un uomo di 20 anni, un uomo di 21 anni e una donna di 73 anni. Le condizioni dei tre coinvolti sono state giudicate gravi dai sanitari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Uno schianto frontale tra due auto ha provocato il ferimento di tre persone nella mattinata di lunedì 4 maggio a Noceto. Erano da poco passate le 9 e 15 quando, per cause in corso di accertamento, i due mezzi sono venuti a contatto, mentre stavano percorrendo via San Lazzaro. Per tre persone -.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Incidente stradale, schianto tra due auto: tre feriti in ospedaleIncidente stradale ad Agrate Brianza: tre sono le persone rimaste ferite e trasferite in codice giallo in ospedale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scontro frontale tra due auto, un uomo finisce in pronto soccorso; Schianto frontale tra due moto a Vetto, grave un uomo di 76 anni; Scontro frontale tra due auto, un mezzo nel fossato: gravissima una 32enne; Schianto frontale tra due moto: 76enne di Traversetolo grave in elisoccorso al Maggiore. Pauroso scontro tra due moto a Vetto, grave un 76enneVETTO (Reggio Emilia) – Pauroso scontro frontale tra due moto poco prima delle 12, lungo la strada provinciale 513R in località Cantoniera, nel Comune di Vetto. Nello schianto é rimasto ferito in modo ... reggionline.com Schianto tra due auto sulla strada provinciale Voltina: il bilancio è drammaticoViolento schianto frontale tra due auto sulla provinciale Voltina: una vittima e tre persone ferite, con l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine nella zona di Arcille. notizie.it Cronaca. Forlì, schianto frontale a Galeata: un morto e sette feriti - facebook.com facebook