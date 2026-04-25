Schianto auto-moto all’incrocio | due feriti sono gravi

Venerdì sera, 24 aprile 2026, si è verificato un incidente grave a Pergine Valsugana, nei pressi dell’incrocio vicino al supermercato di via Lago. Un'auto e una moto sono entrate in collisione in modo violento, provocando due feriti che sono stati trasportati in ospedale con prognosi riservata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

È un grave incidente quello avvenuto venerdì sera, 24 aprile 2026, a Pergine Valsugana nei pressi dell’incrocio vicino al supermercato di via Lago, dove un’automobile e una moto si sono schiantati violentemente. Nello scontro due persone, un uomo di 51 anni e una donna 67enne, sono rimaste.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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