Schianto frontale tra un'auto e una moto a Mantova | muore il motociclista Gogolniceanu Vasile

Ieri mattina a Mantova, lungo la strada Ostigliese nella zona di Valdaro, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Nell’impatto frontale, ha perso la vita il motociclista. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.