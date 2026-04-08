Schianto frontale tra un'auto e una moto a Mantova | muore il motociclista Gogolniceanu Vasile
Ieri mattina a Mantova, lungo la strada Ostigliese nella zona di Valdaro, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. Nell’impatto frontale, ha perso la vita il motociclista. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.
L'incidente si è verificato ieri, 7 aprile, sull'Ostigliese, nella zona di Valdaro a Mantova tra un'auto e una moto. A perdere la vita il motocilista 32enne Gogolniceanu Vasile, di nazionalità moldava, deceduto questa notte agli Spedali Civili di Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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