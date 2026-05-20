Schianto tra auto e moto a Cermenate | arriva anche l’elisoccorso
Nel primo pomeriggio di oggi, 20 maggio 2026, a Cermenate si è verificato un incidente stradale in via Armando Diaz, coinvolgendo un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e le forze dell’ordine, con l’arrivo dell’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 20 maggio 2026, a Cermenate, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Armando Diaz. L’allarme è scattato intorno alle 13.15 con l’attivazione dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco.I soccorsi sul postoSul luogo dell’incidente sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ragazzi: avevano 20 e 23 anni
Sullo stesso argomento
Pauroso schianto tra due moto a Noceto, sul posto anche l'elisoccorso: 18enne e 32enne gravi al MaggioreUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica 17 maggio a Noceto, in località La Rampa, lungo la strada provinciale Sp 357R...
Schianto tra auto e moto all’incrocio di Mariano Comense: motociclista di 36 anni portato in elisoccorso a VareseIncidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Mariano Comense, dove un’auto e una motocicletta si sono scontrate all’incrocio tra via John...
CAPRINO VERONESE (VR). SCHIANTO TRA AUTO E MOTO, MUORE SUL COLPO A 23 ANNI Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Boschi Perette di Caprino Veronese. Una moto si è schiantata contro un'auto lungo la provinciale 29/A. Inutili i soc - Facebook facebook
Schianto tra due auto, uno dei conducenti resta incastrato: Incidente poco dopo mezzogiorno a Macerata Feltria: i vigili del fuoco hanno estratto uno dei due automobilisti coinvolti e lo hanno affidato ai sanitari. Sul posto anche i carabinieri… dlvr.it/TScWR0 ? x.com
Caselle, schianto fatale tra moto e auto: muore il 38enne Raffaele SimoniTragico incidente a Caselle Torinese: un motociclista di 38 anni ha perso la vita dopo lo schianto con un’auto all’incrocio tra via Torino e strada Ciriè ... giornalelavoce.it
‘Scontro tra moto e bici: motociclista indagata per omicidio stradale’: esempio di titolo chiaro e concreto [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit
Taranto, schianto tra una moto e un'auto nella borgata di Lama: muore 54enneIn via Aleardi, in contrada Tre Fontane. Inutili i tentativi di soccorso: immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno provato a rianimare l’uomo per diversi minuti, senza esito Un uomo ... lagazzettadelmezzogiorno.it