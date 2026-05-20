Schianto tra auto e moto a Cermenate | arriva anche l’elisoccorso

Nel primo pomeriggio di oggi, 20 maggio 2026, a Cermenate si è verificato un incidente stradale in via Armando Diaz, coinvolgendo un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e le forze dell’ordine, con l’arrivo dell’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

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