Schianto tra auto e moto a Cermenate | arriva anche l’elisoccorso

Da quicomo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, 20 maggio 2026, a Cermenate si è verificato un incidente stradale in via Armando Diaz, coinvolgendo un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e le forze dell’ordine, con l’arrivo dell’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 20 maggio 2026, a Cermenate, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Armando Diaz. L’allarme è scattato intorno alle 13.15 con l’attivazione dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco.I soccorsi sul postoSul luogo dell’incidente sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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