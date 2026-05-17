Schianto tra auto e moto all’incrocio di Mariano Comense | motociclista di 36 anni portato in elisoccorso a Varese

Nella tarda mattinata di oggi, a Mariano Comense, si è verificato un incidente tra un’auto e una motocicletta all’incrocio di via John Fitzgerald Kennedy e via G. Un motociclista di 36 anni è stato soccorso con un’eliambulanza diretta a Varese. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. Le condizioni del motociclista sono ancora da accertare, mentre l’incidente ha causato disagi alla viabilità locale.

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Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Mariano Comense, dove un’auto e una motocicletta si sono scontrate all’incrocio tra via John Fitzgerald Kennedy e via G. Cappelletti. L’allarme è scattato intorno alle 11.18, con l’intervento dei soccorsi in codice giallo.Secondo quanto riferito. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata Sullo stesso argomento Mariano Comense, scontro tra auto e moto: grave centauroMariano Comense (Como), 11 maggio2026 – Motociclista in ospedale a Monza in codice rosso: grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi,... Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Scontro con l’auto a Mariano Comense: motociclista portato in ospedale con l’elisoccorsoIntervento dei vigili del fuoco questa mattina a Mariano Comense in via Kennedy all’incrocio con via Cappelletti per un incidente tra auto e moto, erano circa le 11.30. L’uomo in sella alla due ruote ... comozero.it Mariano Comense, violento schianto tra auto e moto in via Como: motociclista in ospedale in gravi condizioniGrave incidente stradale oggi poco dopo mezzogiorno a Mariano Comense. Lo scontro è avvenuto alle 12.07 in via Como e ha coinvolto un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uo ... ciaocomo.it