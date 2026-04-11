Frontale sulla Statale 38 a Chiuro cinque persone coinvolte | feriti anche due ragazzini

Venerdì sera a Chiuro, lungo la Statale 38 dello Stelvio, si è verificato un incidente frontale che ha coinvolto cinque persone, tra cui due bambini. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno prestato assistenza ai feriti. Non sono state fornite al momento informazioni precise sulle condizioni delle persone coinvolte.

Paura nella serata di venerdì 10 aprile 2026 a Chiuro, lungo la SS38 dello Stelvio, dove intorno alle 20.40 due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di via Stelvio 98, nel tratto compreso tra Chiuro e Ponte in Valtellina, nei pressi di un distributore di carburante. Cinque le persone. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Tirano, scontro frontale sulla Statale 38: quattro feriti, tra cui due bambini. Traffico in tilt dopo le Olimpiadi.Un incidente stradale ha scosso la comunità di Tirano, in provincia di Sondrio, questo sabato 7 febbraio 2026, coinvolgendo due autovetture e... Tamponamento a Chiuro: traffico in tilt sulla Statale 38Incidente stradale oggi poco prima di mezzogiorno sulla Statale 38, nel territorio comunale di Chiuro. Argomenti più discussi: Non si fermano i folli sorpassi sulla statale 38: il video di ieri sera; Incidente a Terlizzi, scontro tra una moto e un cavallo: 18enne grave in ospedale; Schianto frontale sulla Pontebbana: due donne finiscono in ospedale; Scontro frontale sulla SS655 Bradanica: due morti tra Irsina e Genzano. Frontale tra camion e furgone, Alessandro muore sul colpo a 50 anni La news nel commento - facebook.com facebook Vicenza, incidente frontale tra autocarro e furgone: muore camionista di 50 anni x.com