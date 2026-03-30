A Ravenna si trova l’unica base regionale di elisoccorso in Romagna, che nel corso di un anno ha soccorso circa tremila pazienti. La struttura rappresenta un punto di riferimento per le operazioni di emergenza nella zona. La prima base di elisoccorso in regione è stata attivata il 14 giugno 1986 presso un ospedale a Bologna, e da allora sono passati quarant’anni.

L'assessore Fabi: “Siamo grati a tutte le donne e gli uomini che operano all’interno di questa complessa organizzazione: senza di loro tante vite umane non si potrebbero salvare” Da quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’Ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano, a Modena, con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Quasi tremila pazienti soccorsi in un anno dall'elicottero del 118: a Ravenna l'unica 'base' della Romagna

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