Fioretto in Coppa del Mondo a Istanbul Grand Prix di Incheon per la sciabola | 48 azzurri in pedana nel weekend del 1° maggio

Da sportface.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del primo maggio, il circuito internazionale di scherma si anima con due eventi principali. A Istanbul si svolge una competizione di fioretto, mentre a Incheon si disputa il Grand Prix di sciabola. Complessivamente, 48 atleti italiani sono in pedana tra le due discipline, pronti a confrontarsi con le altre nazionali. Le gare rappresentano un momento importante per la stagione di scherma, con numerosi atleti pronti a mettersi in luce.

Il fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani complessivamente in pedana. Tappa di Coppa del Mondo in Turchia per fiorettisti e fiorettiste, mentre gli sciabolatori e le sciabolatrici saranno impegnati nel Grand Prix in Corea dove, come in tutte le prove del circuito d’élite GP, sono in programma solo competizioni individuali a punteggio maggiorato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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