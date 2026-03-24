Una maxi spedizione dislocata in tre location differenti, in giro per il globo. La nazionale italiana di scherma è pronta ad affrontare un nuovo weekend lungo di Coppa del Mondo, dal 26 al 29 marzo prossimi. Comparto di spada maschile e femminile ad Astana, in Kazakistan, sezione di sciabola femminile a Tashkent (Uzbekistan) e comparto di sciabola maschile a Budapest (Ungheria). Sono 24 i convocati della spada: 12 al maschile e 12 al femminile. Fra loro spiccano: Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. Numero identico, 24 (con medesima divisione) anche per la sciabola. Osservati speciali: Luca Curatoli, Michela Battiston e Mariella Viale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola e spada: azzurri impegnati fra Astana, Tashkent e Budapest

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