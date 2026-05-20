Scavi archeologici nell' area Olmo | individuato un tratto di strada romana

Da circa una settimana, gli scavi archeologici nell’area Olmo a Este sono condotti dall’Università di Verona. Finora sono stati messi in evidenza resti di una strada romana, che si pensa possa essere collegata all’antica città di Ateste. I lavori si stanno concentrando su un tratto di terreno che si trova in zona, e i reperti rinvenuti sono di grandi dimensioni e di notevole interesse storico. Le equipe stanno continuando le operazioni per approfondire le scoperte già fatte.

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