Sicurezza scattano le zone rosse a Massa e Carrara

Nella mattinata di oggi si è svolta un’ulteriore riunione del comitato provinciale in risposta alle recenti problematiche di sicurezza nelle zone di Massa e Carrara. Sono state decise nuove misure che prevedono l’istituzione di aree di accesso limitato, comunicate alle autorità locali e ai cittadini. Le zone rosse entreranno in vigore a partire dalla giornata successiva e resteranno attive fino a nuovo avviso.

MASSA – Nella mattinata di oggi si e? tenuta un’ulteriore riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata e presieduta dal Prefetto di Massa Carrara, Gaetano Cupello, a seguito dell’ omicidio commesso nel centro del comune di Massa, nelle prime ore di ieri (12 aprile), e di quanto gia? condiviso nel corso della riunione del Comitato tenutasi nella giornata precedente. Alla riunione, hanno partecipato il procuratore della Repubblica Piero Capizzoto, il presidente della Provincia, Roberto Valettini, i sindaci dei Comuni di Massa, Francesco Persiani, e Carrara, Serena Arrighi, il questore, Bianca Venezia, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Alessandro Dominici, e il vicecomandante Provinciale della Guardia di Finanza, Daniele Carrozzo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sicurezza, scattano le zone rosse a Massa e Carrara Torre Annunziata, scattano le zone rosse per l’emergenza sicurezzaIl Prefetto di Napoli dispone le zone rosse a Torre Annunziata fino al 13 maggio: più controlli e allontanamenti per garantire ordine e sicurezza... Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, scattano le zone rosse: sicurezza rafforzata e città blindata