Guerra alla sete | i Comuni consegnano le autobotti ad Aica per approvvigionare tutte le utenze

Nelle ultime settimane, alcuni Comuni della provincia hanno firmato accordi di collaborazione con l'ente che gestisce il servizio idrico integrato. Questi accordi prevedono la consegna di autobotti da parte dei Comuni ad Aica, l'ente incaricato di assicurare l’approvvigionamento idrico. L’obiettivo è garantire l’approvvigionamento di acqua a tutte le utenze, anche in presenza di eventuali criticità o carenze idriche. La distribuzione dell’acqua avverrà attraverso queste autobotti in diverse zone della provincia.

Accordi di collaborazione. Li sottoscriveranno, con l'ente gestore del servizio idrico integrato, alcuni dei Comuni Agrigentini. Verrà consentito così di mettere a disposizione dell’Aica le autobotti già assegnate ai Comuni. E in questo modo - superando il fermo degli autotrasportatori privati -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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