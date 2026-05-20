Scampia crollo parziale della Vela Rossa durante la demolizione | evacuate centinaia di persone

Nella notte a Scampia, quartiere di Napoli, si è verificato un crollo parziale della Vela Rossa, edificio già coinvolto da mesi nelle operazioni di demolizione. L'incidente ha causato l'evacuazione di centinaia di persone residenti nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e gestire la situazione. Non si sono registrati feriti, ma la vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

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