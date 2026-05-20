Scampia crollo parziale della Vela Rossa durante la demolizione | evacuate centinaia di persone

Da dayitalianews.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Scampia, quartiere di Napoli, si è verificato un crollo parziale della Vela Rossa, edificio già coinvolto da mesi nelle operazioni di demolizione. L'incidente ha causato l'evacuazione di centinaia di persone residenti nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e gestire la situazione. Non si sono registrati feriti, ma la vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Cedimento nella notte nel quartiere napoletano. Momenti di tensione nella notte a Scampia, a Napoli, dove si è verificato un crollo parziale della Vela Rossa, edificio già interessato da mesi dalle operazioni di demolizione. Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo le prime informazioni, il cedimento avrebbe coinvolto il vano ascensori della struttura. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Evacuate alcune famiglie per motivi di sicurezza. La caduta dei detriti ha reso necessario l’allontanamento precauzionale di numerosi residenti che vivono negli edifici vicini. In totale sono circa 300 le persone sfollate, anche se il rientro nelle abitazioni potrebbe avvenire già nelle prossime ore dopo le verifiche tecniche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Crollo Vela Rossa a Scampia, l'intervento dei Vigili del Fuoco

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