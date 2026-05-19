Questa sera nel quartiere di Scampia si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, un edificio storico già in fase di demolizione nell’ambito di un intervento di riqualificazione urbana. La struttura ha ceduto durante le operazioni di smantellamento, causando momenti di preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e le autorità stanno valutando le cause dell’incidente. La demolizione proseguirà secondo i piani pianificati, senza ulteriori interruzioni.

Momenti di paura questa sera nel quartiere di Scampia, dove ha ceduto una porzione di ciò che restava della storica Vela Rossa, edificio già interessato da lavori di demolizione nell’ambito del piano di riqualificazione urbana. Secondo quanto riferito da Nicola Nardella, non si registrano feriti perché la struttura era completamente disabitata al momento del crollo. Il cedimento durante i lavori. Le immagini diffuse nelle ore successive mostrano una parte del rudere che si è improvvisamente sbriciolata durante le operazioni di abbattimento, sollevando una vasta nube di polvere. Il crollo è avvenuto a breve distanza dai nuovi edifici residenziali realizzati nella zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scampia, crolla parte della Vela Rossa durante la demolizione: nessun ferito

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Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione

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