Una porzione della Vela Rossa, in corso di demolizione a Scampia, è crollata intorno alle 23, causando movimento tellurico e spavento tra i residenti. La zona è rimasta senza elettricità, e 47 famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

. Il crollo intorno alle 23 ha fatto tremare la terra, in molti hanno pensato al terremoto; zona cinturata, attivati gli speciali reparti dei Vigili del fuoco specializzati nella ricerca di dispersi. Il crollo L'allarme è scattato intorno alle 23 quando gli abitanti hanno udito un forte boato e vibrazioni simili a quelle del terremoto. Il luogo in cui sorge la Vela Rossa, in viale della Resistenza, a Scampia, è stato avvolto da un'enorme nuvola di polvere. Surreale l'immagine, con una grossa porzione dell'edificio, di cui era stata avviata la demolizione, appoggiato a pochi metri da un gruppo di edifici. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Paura a Scampia, crollata porzione della Vela Rossa in corso di demolizione, zona senza elettricità, 47 famiglie evacuate

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Paura a Scampia, è crollata una parte della Vela Rossa

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