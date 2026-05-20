Scampia crolla una parte della vela rossa | era disabitata e in via di demolizione Un ferito lieve e circa 300 sfollati

Da ilmattino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scampia, nel quartiere di Napoli nord, si è verificato il crollo di una porzione della Vela rossa. La struttura, disabitata e in fase di demolizione, ha causato il ferimento lieve di una persona e lo sgombero di circa 300 residenti. Il crollo si è verificato in un'area già in attesa di interventi di smantellamento, senza coinvolgimento di abitazioni ancora occupate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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Momenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove, secondo quanto si apprende, è crollata una parte della Vela rossa che in questi giorni e soggetta ad un abbattimento. C'è un ferito (molto lieve) portato all'ospedale del mare, si cercano comunque eventuali dispersi. La vela è disabitata ma i detriti hanno interessato un palazzo adiacente in via Gioberti evacuato (circa 300 sfollati, per un totale di 47 famiglia) dai vigili del fuoco per precauzione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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