Nella zona di Napoli nord, nel quartiere di Scampia, si è verificato un crollo parziale di una struttura chiamata Vela rossa. La parte interessata era disabitata e in fase di demolizione. Al momento non risultano persone ferite a causa dell’incidente. La zona è stata evacuata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali rischi. La vicenda si è verificata nelle ultime ore e sta attirando l’attenzione delle autorità competenti.

Momenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove secondo quanto si apprende è crollata una parte della Vela rossa che in questi giorni e soggetta ad un abbattimento. Stando a quanto appreso da Il Mattino non risulterebbero feriti al momento. La vela è disabitata ma i detriti hanno interessato un palazzo adiacente in via Gioberti evacuato dai vigili del fuoco per precauzione. Il crollo della porzione di edificio ha fatto tremare le abitazioni vicine punto di molti hanno avuto paura che potesse trattarsi del terremoto. Come dimostrano anche alcuni messaggi comparsi sui social sul posto ambulanze e soccorritori per verificare se ci sono persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione. Al momento nessun ferito

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Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione

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