Scampia crolla una parte della vela rossa | era disabitata e in via di demolizione Nessun ferito e circa 300 sfollati
Nella zona di Napoli nord, nel quartiere di Scampia, si è verificato il crollo di una porzione della Vela rossa. La struttura, attualmente disabitata e in fase di demolizione, non ha causato feriti. Circa 300 persone sono state evacuate dalle abitazioni vicine per motivi di sicurezza. Il crollo si è verificato in un'area senza abitanti, e le operazioni di verifica sono in corso per accertare le cause dell'evento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di polizia.
Momenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove, secondo quanto si apprende, è crollata una parte della Vela rossa che in questi giorni e soggetta ad. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione
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