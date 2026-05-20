Scampia crolla una parte della vela rossa | era disabitata e in via di demolizione Nessun ferito e circa 300 sfollati

Da ilmattino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Napoli nord, nel quartiere di Scampia, si è verificato il crollo di una porzione della Vela rossa. La struttura, attualmente disabitata e in fase di demolizione, non ha causato feriti. Circa 300 persone sono state evacuate dalle abitazioni vicine per motivi di sicurezza. Il crollo si è verificato in un'area senza abitanti, e le operazioni di verifica sono in corso per accertare le cause dell'evento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di polizia.

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Scampia, crolla una parte della vela rossa: era disabitata e in via di demolizione

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