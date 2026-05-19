Scampia crolla una parte della vela rossa | al momento nessun ferito

Da ilmattino.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scampia, quartiere di Napoli nord, si è verificato il crollo di una porzione della Vela Rossa, senza che si registrassero feriti. La struttura, che negli ultimi giorni era oggetto di interventi di ispezione, ha subito un cedimento che ha coinvolto una sezione dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità del danno. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove secondo quanto si apprende è crollata una parte della Vela rossa che in questi giorni e soggetta ad un abbattimento. Stando a quanto appreso da Il Mattino non risulterebbero feriti al momento. Il crollo della porzione di edificio ha fatto tremare le abitazioni vicine punto di molti hanno avuto paura che potesse trattarsi del terremoto. Come dimostrano anche alcuni messaggi comparsi sui social sul posto ambulanze e soccorritori per verificare se ci sono persone coinvolte. Decine di commenti sui social raccontano quei momenti di paura: «Che paura, mamma mia. Un boato incredibile! È crollata una parte della vela, una nube incredibile di polvere, è stato terribile». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

scampia crolla una parte della vela rossa al momento nessun ferito
© Ilmattino.it - Scampia, crolla una parte della vela rossa: al momento nessun ferito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Scampia, crolla una parte della vela rossa: ambulanze sul postoMomenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove secondo quanto si apprende è crollata una parte della Vela...

Crolla la Vela Rossa di Scampia, era in fase di abbattimento. Il rudere caduto a due passi dalle nuove caseCede quel che resta della Vela Rossa di Scampia, il casermone di cemento era già in fase di abbattimento.

scampia crolla una parteCrolla la Vela Rossa di Scampia, era in fase di abbattimento. Il rudere caduto a due passi dalle nuove casePaura stasera a Scampia: cede quel che resta della Vela Rossa, uno dei manufatti post terremoto 1980 in fase di abbattimento. Era totalmente disabitata e non ci sono feriti confer ... fanpage.it

scampia crolla una parteScampia, crolla una parte della vela rossa: ambulanze sul postoMomenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove secondo quanto si apprende è crollata una parte della ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web