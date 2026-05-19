A Scampia, quartiere di Napoli nord, si è verificato il crollo di una porzione della Vela Rossa, senza che si registrassero feriti. La struttura, che negli ultimi giorni era oggetto di interventi di ispezione, ha subito un cedimento che ha coinvolto una sezione dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità del danno. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’evento.

Momenti di paura nella zona di Napoli nord precisamente nel quartiere di Scampia dove secondo quanto si apprende è crollata una parte della Vela rossa che in questi giorni e soggetta ad un abbattimento. Stando a quanto appreso da Il Mattino non risulterebbero feriti al momento. Il crollo della porzione di edificio ha fatto tremare le abitazioni vicine punto di molti hanno avuto paura che potesse trattarsi del terremoto. Come dimostrano anche alcuni messaggi comparsi sui social sul posto ambulanze e soccorritori per verificare se ci sono persone coinvolte. Decine di commenti sui social raccontano quei momenti di paura: «Che paura, mamma mia. Un boato incredibile! È crollata una parte della vela, una nube incredibile di polvere, è stato terribile». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scampia, crolla una parte della vela rossa: al momento nessun ferito

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