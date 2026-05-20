Un attore noto interpreterà Federico II in un nuovo cortometraggio prodotto nella regione lucana. La produzione mira a portare sul grande schermo la figura dell'imperatore, con riprese che coinvolgono alcuni castelli locali. La realizzazione del progetto cinematografico ha già attirato l’interesse di visitatori e appassionati di storia, grazie anche alla presenza delle location storiche della zona. La pellicola si inserisce in un’operazione di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della regione.

? Punti chiave Chi interpreterà il volto dell'imperatore nel nuovo cortometraggio lucano?. Come influirà questo progetto cinematografico sul turismo dei castelli locali?. Dove si svolgeranno le scene che celebrano il potere di Federico II?. Quando arriveranno le prime proiezioni ufficiali in Basilicata?.? In Breve Regista Francesco Lopez e presidente Margherita Gina Romaniello coordinano il progetto.. Produzioni coinvolgono Oz Film, Rai Cinema e Lebowski per il territorio lucano.. Uscita del cortometraggio prevista per fine estate 2026 con debutto a Melfi.. Location includono Castello di Melfi, Lagopesole e i Laghi di Monticchio.. Il salone... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scamarcio dà volto a Federico II: il cinema celebra la Basilicata

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