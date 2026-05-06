La Niña incontra gli studenti alla Federico II | il successo dei live e il debutto nel cinema napoletano | VIDEO
Oggi al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II si è svolto un evento con La Niña, pseudonimo di Carola Moccia, che ha coinvolto gli studenti attraverso una serie di incontri dal vivo. L’artista ha anche fatto il suo debutto nel cinema napoletano, partecipando a una produzione locale. Durante l’appuntamento, il pubblico ha avuto modo di interagire direttamente con La Niña, creando un momento di confronto tra palco e platea.
C’è un momento, negli incontri universitari, in cui la distanza tra palco e platea si annulla. È quello che è accaduto oggi al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove La Niña, pseudonimo di Carola Moccia, dialoga con gli studenti nell’ambito del.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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