La Niña incontra gli studenti alla Federico II | il successo dei live e il debutto nel cinema napoletano | VIDEO

Oggi al Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II si è svolto un evento con La Niña, pseudonimo di Carola Moccia, che ha coinvolto gli studenti attraverso una serie di incontri dal vivo. L’artista ha anche fatto il suo debutto nel cinema napoletano, partecipando a una produzione locale. Durante l’appuntamento, il pubblico ha avuto modo di interagire direttamente con La Niña, creando un momento di confronto tra palco e platea.